VOTI Torino-Lecce: Milinkovic il migliore, Ilic il peggiore. A dividere la critica è la prestazione di LAZARO: IN o OUT?

I voti e giudizi della sfida tra Torino e Lecce terminata con il risultato di 0-0. Tutti i dettagli

Prendendo come campione i due quotidiani di Urbano Cairo, non ci sono dubbi su migliore e peggiore in casa granata di Torino-Lecce: Milinkovic-Savic è stato fondamentale per strappare un punto e Ilic ha fornito una prestazione deludente. Su un giocatore, invece, c’è divergenza forte di giudizi ed è Lazaro.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 6,5: «A lungo è la fonte di gioco principale del Toro. Nei primi 45’ a sinistra argina Guilbert, nella ripresa a destra ha più libertà di spinta».

CORRIERE DELLA SERA – voto 5,5: «Parte a sinistra e chiude a destra. Nel primo tempo soffre le stesse amnesie di Pedersen, il Lecce sugli esterni vola sempre via. Nella ripresa cambia zona e si muove con maggior sicurezza e precisione. Ma quando attacca sbaglia troppe scelte, come l’ultima con un inutile colpo di tacco quando di destro avrebbe potuto mettere una palla ben più appetitosa per Adams & co».