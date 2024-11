Voti Verona-Roma: : Juric non si salva, qualcuno dei suoi si. I 6 sufficienti di una squadra totalmente in difficoltà. E se poi l'allenatore li sostituisce non ci si salva...

Tutti i voti ed i giudizi sulla sfida di Serie A tra Verona e Roma, terminata con il punteggio di 3-2 per la squadra gialloblù

La fatal Verona, si disse una volta per lo scudetto perso dal Milan in questo campo. In attesa di capire se lo sarà anche per Juric, con l’aggravante che è proprio in questa città che il tecnico croato si è fatto apprezzare in passato, c’è da capire chi sono i giocatori che ieri non hanno demeritato. Nulla di eclatante, per carità, ma almeno uno stiracchiato 6 sono riusciti a prenderlo nei voti de La Gazzetta dello Sport.

SVILAR – «Semplicemente indifeso. E subisce il blocco sul 2-1».

ANGELINO – «Terzo a sinistra ma spinge quasi da terzino puro, a lungo sembra l’unica sorgente di gioco della Roma».

SOULÉ – «Uno se lo mangia, uno lo segna. Dà qualche segnale, ma non è trascinante».

DYBALA – «Energia limitata? Sì ma piazza un sinistro velenoso».

DOVBYK – «Di sponda apre spazi, di tacco sfonda. Lui c’è, ma Juric lo toglie…».

BALDANZI – «Prova a pungere da destra».