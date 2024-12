Voti Vitoria Guimaraes-Fiorentina, i Top e i Flop di Palladino

Tutti i voti ed i giudizi sulla prestazione dei calciatori della Fiorentina nella sfida di Conference League contro il Vitoria Guimaraes

Con l’1-1 in Portogallo con il Vitoria Guimaraes, ottenuto grazie alla rete di Mandragora nel finale, la Fiorentina accede direttamente agli ottavi di Conference League, la competizione diventata casa sua, alla quale vorrebbe approdare in finale per la terza edizione consecutiva. Scorrendo i voti e i giudizi de La Gazzetta dello Sport sono più le note negative di quelle positive guardando agli estremi delle prestazioni individuali. Ecco chi sono i giocatori da segnalare. Quanto a Raffaele Palladino, il 6 si accompagna alla seguente valutazione: «Primo tempo senza nerbo, la ribalta con i cambi di qualità. Un’altra storia».

I TOP

MANDRAGORA – voto 7: «L’hombre del partido per la Viola, bravo nella prima parte a non perdere la bussola, fondamentale poi per il gol del pari».

I FLOP

MARTINEZ QUARTA – voto 4: «Non chiude su Gustavo Silva al quale consegna anche la palla del bis, ma viene graziato. Troppi errori».

COMUZZO – voto 4,5: «Sverniciato da Kaio Jorge, perde una palla sanguinosa».