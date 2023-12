VOTI&STATS – Genoa Juve: il passo indietro di McKennie che copre Gatti e Cambiaso

Juve, i voti del tecnico Massimiliano Allegri e dei calciatori dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri con il Genoa

A Genova la Juve è andata al riposo in vantaggio di una rete, determinato dal rigore conquistato e trasformato da Chiesa, per poi farsi rimontare immediatamente da Gudmundsson all’inizio della ripresa. É stata una prestazione a due volti quella della squadra bianconera? Andiamo a vedere qualche dato, con le relative differenze tra una frazione di gioco e l’altra. Quello che più condanna Vlahovic e compagni, è relativo agli Expected Goals: giusto essere avanti nei primi 45 minuti (0.41 a 1.23 a favore della Juve); dopo, invece, la squadra ha fatto troppo poco per conquistare l’intera posta (0.59 a 0.60): come dire, se la difesa tradisce, l’attacco non riesce a fare la differenza. Ed il computo finale delle conclusioni, 11 a testa, mostra che anche sul piano quantitativo la Signora non ha fatto nulla in più del Grifone.

Per tale motivo, Allegri viene bocciato da due quotidiani presi in esame. Il Corriere della Sera gli dà 5,5: «Si ritrova davanti, poi si fa travolgere dal ritmo del Grifo». La Gazzetta dello Sport è ancora più dura e lo stronca con il 5: «Il giallo preso è la sintesi del suo nervosismo per l’andamento del match. L’assenza di Rabiot pesa ma non può essere un alibi, la Juve costruisce troppo poco e non può accontentarsi di segnare su errori altrui. Male i cambi».

Significative le diverse letture sui giocatori.

GATTI – Gazzetta sottolinea gli errori che gli valgono il 5 di una «serata storta»: «Si capisce subito che lo è quando rischia su Frendrup, poi è fuori posizione sull’1-1». Il Corriere, invece, lo ritiene meritevole del 6 pur evidenziando come dietro abbia rischiato «una frittata».

MCKENNIE – Stessa divisione del compagno. Bocciato col 5,5 dalla testata sportiva in quanto fa «un passo indietro rispetto alle ultime uscite». Al contrario, il quotidiano generalista lo promuove col 6,5: «Con Cambiaso che svolazza per il campo, e le gite fuori porta di Gatti, si dimostra un fattore sigillante».