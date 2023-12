VOTI&STATS – Inter Real Sociedad: come valutare l’operato di Simone Inzaghi?

I voti a Simone Inzaghi dopo il pareggio dell’Inter con la Real Sociedad, che vale il secondo posto del girone

É stata una partita senza molte conclusioni in porta (15 complessive: 10 dell’Inter e 5 della Real Sociedad). Uno 0-0 dove i nerazzurri hanno proceduto a strappi, con folate ispirate soprattutto da Thuram e un assalto più convinto quando il tempo stava scivolando via; gli spagnoli, invece hanno mostrato una buonissima sicurezza nel palleggio: a fine gara il dato del possesso palla li ha visti prevalere con il 55,4%, ma dopo 35 minuti era registrato su un mostruoso 80%, il segno di come stava facendo girare a vuoto totalmente i padroni di casa, pur non riuscendo a spaventare Sommer.

Il pareggio consegna all’Inter il secondo posto nel girone, proiettandola a un sorteggio dove potrebbe pescare una tra Bayern, Arsenal, Real Madrid, Manchester City e Barcellona (e magari anche il Psg se Mbappé stasera va a sbancare Dortmund). Interessante, pertanto, è come sia stato letto con 3 giudizi diversi l’operato di Simone Inzaghi ieri sera, prendendo tre quotidiani diversi. I meno duri sono della città che magari oggi lo rimpiange per quello che faceva ai tempi della Lazio…

CORRIERE DELLO SPORT – voto 6: «Dopo la sofferenza di San Sebastian i suoi affrontano i baschi in modo diverso e trovano le contromisure al pressing ospite. Non basta, però, per strappare il pass da capolista del girone».

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 5,5: «Le rotazioni stavolta non pagano. Spaventato dal ricordo dell’andata, abbassa il baricentro ma non basta. Occasione persa, il secondo posto». Effettivamente, il dato numerico del baricentro è alquanto significativo, con l’Inter molto bassa, attestata sui 46,8, ben 7,7 metri in meno degli avversari.

CORRIERE DELLA SERA – voto 5: «La sua creatura è troppo attendista e per la prima volta in stagione non trova il gol. Simone stavolta sbaglia le scelte, ritardando i cambi, così getta via l’occasione di vincere il girone e avere un sorteggio migliore per gli ottavi di finale».