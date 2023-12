VOTI&STATS – Milan-Frosinone: Pioli supera l’emergenza con Maignan e Jovic

Milan-Frosinone, le prestazioni di Maignan e Jovic consentono a Pioli di uscire fuori al meglio dall’emergenza

Benché incerottato, il Milan ha avuto ragione del Frosinone. La vittoria per 3-1 consolida il terzo posto e, soprattutto, permette di uscire dalla negatività susseguita alla sconfitta con il Borussia Dortmund in settimana. Eppure, nonostante il punteggio sia chiaro, non sono mancati i problemi anche ieri sera, come ha dimostrato la salvifica parata sullo 0-0 da parte di Maignan. I numeri dicono che gli ospiti hanno concluso di più (15 contro 10 di Jovic e compagni), lo hanno fatto soprattutto da fuori (9 le conclusioni), hanno tenuto più palla (52,5%) e sono stati molto corretti (solo 6 falli, 11 quelli rossoneri). Per la squadra di Stefano Pioli spicca l’altissimo numero di cross, ben 16, un dato rilevante tenendo conto dello slittamento di Theo Hernandez al centro per supplire all’emergenza nel reparto.



Il mister milanista si è meritato il 6,5 da parte di due testate, Corriere della Sera e Corriere dello Sport. Il quotidiano meneghino considera il difficile contesto: «L’emergenza lo spinge a scelte azzardate, ma stavolta viene ripagato». Anche da Roma i termini sono simili: «Vive costantemente in emergenza, ma con il Frosinone ritrova il sorriso con una buona vittoria. Scelte giuste».

Diversa la valutazione sul migliore in campo. Il Corriere dello Sport elegge Maignan premiandolo col 7,5: «L’intervento in uscita su Cuni è provvidenziale, come sempre decisivo quando serve. Da un suo lancio per Pulisic il Milan trova la rete del raddoppio. Terzo anno di fila che mette a referto un assist».

Il Corriere della Sera, invece, premia l’uomo che ha avuto il merito di sbloccare il risultato e dà a Jovic il 7 in pagella, una forma di riscatto per l’ex viola, fino a questo momento deludente: «Davanti al totem Ibra e Giroud, segna di sinistro il primo gol in rossonero. Non solo, serve l’assist a Tomori per il 3-0. Rinato»