VOTI&STATS – Milan-Monza: a Palladino non basta il possesso palla, la squadra è senz’anima

Milan-Monza, un match dove ai brianzoli non è bastato il possesso palla. Una squadra senz’anima quella vista a San Siro

Il Monza perde 3-0 a San Siro ma Raffaele Palladino non boccia la prestazione dei suoi, fotografandola così: «Siamo partiti male, però la squadra ha avuto personalità. Ci è mancata cattiveria negli ultimi metri». Il possesso palla al 55,4% e un baricentro più alto degli avversari per cercare di recuperare il risultato non è stato sufficiente per offrire qualche segnale che potesse far pensare di rientrare in partita. La Gazzetta dello Sport ha scritto di squadra «senz’anima, come avesse perso il filo del gioco», aggiungendo che sarebbe stato necessario avere «qualche idea di più». Chi sono i giocatori che dividono i giudizi? Andiamo a scoprire differenze sostanziali tra la Rosea e il Corriere della Sera.



DI GREGORIO – Per entrambi nessun dubbio, è il migliore in campo e anche questo non è propriamente un bene visto che ha raccolto 3 palloni dalla rete. Gazzetta lo esalta col 7,5, ipotizzando anche un futuro azzurro: «Tra un po’ busserà alla porta di Spalletti. Intanto evita alla sua porta un tracollo: su Florenzi (due volte) e Okafor si supera. La traversa aiuta». Un voto in meno per il Corriere per la responsabilità sull’1-0: «Goffo su Reijnders, effettua tre parate decisive: in due occasioni apre le manone su Florenzi, poi vola su Okafor».

D’AMBROSIO – Insufficiente per il quotidiano politico con il 5,5: «Dalle sue parti c’è Leao, pomeriggio da brividi». Alla Gazzetta, invece, piace, tanto da portarlo al 6,5: «Decismente il migliore dei tre dietro e anche di tanti compagni davanti. Chiude, appoggia spesso in attacco, allargando Colpani e in area rossonera sfoggia un dribbling da ala».

COLPANI – Monza, abbiamo un problema? Il talento della squadra è in crisi? No per il Corriere, dove si merita la sufficienza: «É l’uomo a cui il Monza si affida: avrebbe meritato il gol ma davanti c’era super Maignan». Sì per la Gazzetta: «Un po’ preoccupante il fatto che contro le grandi perda i superpoteri mostrati spesso in campionato. Vaga a vuoto. Una sola occasione, ma c’è Maignan».