Wanda Nara denuncia Icardi per maltrattamenti: il Galatasaray risponde alle accuse

Wanda Nara ha denunciato Mauro Icardi per maltrattamenti: in difesa dell’attaccante si è schierato il Galatasaray

Secondo il programma LAM in onda su America TV, infatti, Wanda Nara avrebbe denunciato l’ex interista Mauro Icardi per maltrattamenti: toni accesi, chiamata alla polizia e un presunto furto di 70 mila dollari ai danni della showgirl. Tuttavia è arrivata la risposta del Galatasaray.

IL COMUNICATO DEL GALATASARAY – «Le speculazioni sul nostro giocatore Mauro Icardi non riflettono la verità. Il giocatore sta recuperando a casa sua in Argentina. Chiediamo che non venga prestata attenzione alle notizie che intendono destabilizzare i nostri atleti».