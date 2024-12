West Ham, ottime notizie su Antonio dopo l'incidente

Arrivano aggiornamento molto positivi per quanto riguarda lo stato di salute di Antonio dopo l’incidente

L’attaccante del West Ham Michail Antonio è fortunatamente cosciente. Un’ottima notizia dopo la paura per l’incidente stradale in cui è stato convinto. Questo il comunicato della società inglese:

ANTONIO – «Il West Ham United può confermare che Michail Antonio è in condizioni stabili a seguito dell’incidente stradale occorso questo pomeriggio nella zona dell’Essex. Michail è cosciente e comunicante e attualmente si trova sotto stretta sorveglianza presso un ospedale del centro di Londra. In questo momento difficile, chiediamo gentilmente a tutti di rispettare la privacy di Michail e della sua famiglia. Il Club non rilascerà ulteriori dichiarazioni questa sera, ma pubblicherà un ulteriore aggiornamento a tempo debito»