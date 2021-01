Wolverhampton, Espirito Santo: «Spero che Cutrone possa aiutarci»

Patrick Cutrone è tornato al Wolverhampton: Espirito Santo parla dell’ex attaccante della Fiorentina che potrebeb dargli una mano

Espirito Santo parla del ritorno di Patrick Cutrone al Wolverhampton. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

«Abbiamo deciso di richiamare Patrick e Morgan Gibbs-White a seguito della situazione che si è creata e crediamo che possano apportare competizione alla squadra, possono darci una mano. Circa la situazione di Patrick non giocava nemmeno con la sua ex squadra, per cui abbiamo deciso di riprenderlo, sperando che possa aiutarci. Resterà o verrà ceduto? Vedremo. Lo abbiamo riportato da noi con la speranza che possa restare e darci una mano».