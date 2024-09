Wolves Liverpool, le FORMAZIONI UFFICIALI: le scelte

Il Liverpool, prossimo avversario europeo del Bologna, si prepara con la partita in trasferta contro il Wolverhampton

Sta per cominciare la partita tra Wolves Liverpool. I Reds giocano in campionato con un occhio naturalmente all’impegno europeo che sarà contro il Bologna. Queste le scelte di Slot che manda ancora in panchina Chiesa.

WOLVES (4-3-3): Johnstone; Semedo, Bueno, Toti, Ait-Nouri; Andre, Gomes, Lemina; Bellegarde, Cunha, Strand Larsen

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jota, Luis Diaz