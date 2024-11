Yildiz: «Il gol lo dedico a Del Piero; il mister mi chiede di aiutare dietro Cambiaso, lui lavora tantissimo; Inter Napoli come finisce? ecco cosa penso»

Le parole di Kenan Yildiz, attaccante della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri nel derby casalingo contro il Torino

Kenan Yildiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve nel Derby della Mole contro il Torino. Di seguito le sue parole.

LINGUACCIA ALLA DEL PIERO – «Sono molto contento del gol. E’ per te Alex, grazie mille e buon compleanno. Giochiamo bene e sono molto contento».

MIGLIORATO ANCHE DIFENSIVAMENTE – «Anche per Cambiaso, lui lavora molto. Vado in difesa anche per aiutare lui».

NAPOLI INTER – «Non so, non mi interessa adesso».