Zambrotta sicuro: «La Juventus ha un po’ deluso, in Supercoppa e in altre partite. Su Thiago Motta...»

Gianluca Zambrotta parla dell’inizio di stagione della Juventus: tutte le parole del calciatore sui bianconeri

L’ex terzino della Juve e della Nazionale italiana, Gianluca Zambrotta è intervenuto a margine della Supercoppa Italiana per analizzare il momento dei bianconeri: ecco le dichiarazioni riprese da TMW.

PAROLE – «La Juve ha un po’ deluso, in Supercoppa e in altre partite. Ci sono stati tanti pareggi e la squadra in generale non riesce a concretizzare quanto vorrebbe. Spero per Thiago Motta e i bianconeri che la Juve si possa risollevare nel 2025. Ci si aspetta sempre tanto dalla Juventus, che deve sempre lottare per grandi traguardi. La Juve ha mancato il primo appuntamento importante di questa stagione, sta faticando in campionato e non è la Juve che tutti si aspettano. È però il primo anno di Thiago Motta, serve dargli il tempo per lavorare. Quella di oggi non è la Juve che tutti conosciamo, ma – ripeto – bisogna dare tempo all’allenatore».