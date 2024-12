Zanetti nel post partita: «Abbiamo affrontato una squadra importante, ma abbiamo ribattuto colpo su colpo» - Calcio News 24

Verona Milan, Zanetti: le dichiarazioni nel post partita. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra gialloblù

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta nel match di Serie A contro il Milan. Le parole:

L’ANALISI – «Due prestazioni ottime per quello che siamo noi. Abbiamo affrontato una squadra importante, ma abbiamo ribattuto colpo su colpo, ha dimostrato carattere, corsa. Ha anche costruito buone cose. Ci è mancata un pizzico di qualità che ha avuto il Milan nell’unica sbavavura vera che abbiamo avuto noi. La partita da parte nostra è stata importante, la strada è tracciata».



NERVOSISMO E POLEMICHE A FINE PARTITA – «Ognuno tira l’acqua al suo mulino. Ovviamente il Milan ci sono state situazioni varie in cui ha perso un po’ di tempo. Ci può stare, noi probabilmente ci aspettavamo più recupero. Al di là di questo non ha senso fare polemica con l’arbitro. Voglio fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione fatta oggi».



QUOTA SALVEZZA – «La quota dipende anche dagli altri. Dobbiamo fare il nostro percorso, siamo tutte lì, c’è da lottare fino alla fine. Cercheremo di fare più punti possibili continuando su questa strada che ci darà sicuramente un futuro se siamo questi. Siamo stati molto tempo alla ricerca di questa identità. Adesso l’abbiamo trovata e non dobbiamo mollarla. Suslov? E’ un giocatore importante, a mio avviso quando gioca dentro il campo rispetto all’esterno è un altro giocatore. Ha gamba, tiro, gli manca il gol ma è più pericoloso rispetto a quando giocava largo perché per caratteristiche preferisce giocare in quella posizione».



COME COMUNICA CON IL GRUPPO CHE PARLA TANTE LINGUE DIVERSE – «Lavoro non semplice, a livello comunicativo ci vuole tempo. Io con l’inglese un po’ me la cavo, ma con qualcuno neanche basta. Poi è importante il linguaggio del campo, stare insieme, giocare insieme tante partite, allenarsi, questo è il segreto. Abbiamo fatto fatica in passato sia per gli automatismi che non arrivano che perché avevamo problemi comunicativi ben chiari. Adesso vedo la squadra diverso, vedo una squadra in campo che lotta, lavora insieme e questo secondo me è l’aspetto più importante».