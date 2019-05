Zanetti nella Hall of Fame: è tra i migliori giocatori stranieri – FOTO

Javier Zanetti è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano: è tra i migliori giocatori stranieri – FOTO

A Firenze per la Hall of Fame del calcio italiano, era presente anche Javier Zanetti. L’ex capitano dell’Inter è stato premiato come miglior giocatore straniero.

L’argentino ha espresso la sua soddisfazione attraverso un post Twitter con una foto celebrativa. Ecco la classifica completa:

2011 Michel Platini

2012 Marco van Basten

2013 Gabriel Batistuta

2014 Diego Armando Maradona

2015 Ronaldo

2016 Paulo Roberto Falcão

2017 Ruud Gullit

2018 Javier Zanetti