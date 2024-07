Zanetti ELOGIA il Verona: «Abbiamo dei GIOVANI che presto si sbloccheranno durante la stagione»

Le parole dell’allenatore del Verona Zanetti tra amichevoli, mercato e inserimento graduale dei giovani giocatori gialloblu

Le parole a Tuttomercatoweb dell’allenatore del Verona Zanetti dopo l’amichevole con la Top 22 Dilettanti.

«Un buon allenamento, i ragazzi hanno avuto la giusta mentalità per approcciarsi a questo ritiro in cui si dovrà lavorare molto, servirà una certa aggressività, poi è chiaro che il risultato non conta nulla ma l’intensità mi è piaciuta. I nuovi hanno delle qualità ma anche tanto margine di miglioramento, Mosquera ha avuto tante occasioni, si è mosso tanto poi ha fatto anche due viaggi in settimana, vedo che ha la testa giusta. Credo che i giovani siano interessanti, non voglio fare nomi perchè devono ancora lavorare tanto ma ce ne sono due o tre che possono stare dentro a questo tipo di gruppo, per essere tecnicamente e psicologicamente pronti per il “Bentegodi”. Il ruolo di Harroui? Credo si stato preso per coprire il buco di Folorunsho in un 4-2-3-1, sa giocare di schiena, »