Zanetti: «Prendere qualche gol di meno è qualcosa che dovremo migliorare; i tifosi sono uno stimolo, non una pressione»

Le parole di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, prima del calcio d’inizio della partita degli scaligeri contro l’Udinese

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Verona Udinese. Di seguito le sue parole.

SCELTE DI FORMAZIONE – «Oggi ho scelto Bradaric al posto di Lazovic perché ha avuto un virus che lo ha debilitato, ma la cosa più importante, al di là dei giocatori offensivi, è sempre l’atteggiamento, l’aggressività e la voglia di attaccare e difendere tutti insieme. Ho dei buoni giocatori che devono sicuramente avere entrambe le fasi ed è una cosa che abbiamo avuto poco all’andata e dovremo avere più per il ritorno».

PRESSIONE DEL BENTEGODI – «No, è uno stimolo. Questo è uno stadio meraviglioso in una piazza straordinaria. Abbiamo fatto 3 vittorie in casa e 3 fuori, non c’è nessun tabù e non lo aggiungerei agli altri che abbiamo (sorride, ndr). Sarebbe bello tornare a fare punti in casa perché i nostri tifosi se lo meritano».

SUSLOV – «Ha dimostrato di essere molto più efficace dentro al campo che sull’esterno, fatico a rinunciarci perché ha un carattere incredibile. Lui è un giocatore che fa le due fasi, gli manca solo il gol, ma dà sempre l’anima ed è veramente importante per noi».

TROPPI GOL SUBITI – «Dobbiamo migliorare, l’equilibrio è un qualcosa che sicuramente dovremo trovare nel girone di ritorno, ma bisogna continuare a segnare per vincere le partite».