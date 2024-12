Genoa, Vieira si gode Zanoli, decisivo per la vittoria di Udine: le pagelle

Le pagelle di Andrea Zanoli, decisivo nella vittoria del Genoa a Udine: prima causa il cartellino rosso dei friulani e poi vizia l’autogol

Andrea Zanoli decisivo nella vittoria del Genoa contro l’Udinese. L’esterno rossoblù ieri ha lasciato il suo marchio sulla partita non con una rete, ma da protagonista non di meno: il rossoblù prima costringe all’espulsione in apertura di Touré, molto contestata dai friulani e poi sul raddoppio costringe Giannetti a causare l’autogol. Di seguito le sue pagelle.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – «Vieira gli ha trovato il ruolo, da esterno offensivo con fiducia è un altro, e mezzo bis è suo. Messias è avvisato».

TUTTOSPORT 7.5 – «Bravo a crederci ad inizio match nell’occasione che porta al rosso di Touré. Perfetto nell’azione che conclude il match».