Torino Lazio, Zapata NON HA DUBBI: «DELUSI dalla sconfitta, abbiamo SBAGLIATO in questo. Dobbiamo imparare dagli sbagli»

L’attaccante del Torino Duvan Zapata, ha parlato a Dazn, dopo Torino Lazio. Le dichiarazioni

PROBLEMA DEL TORINO – «E’ stata una settimana dura. Siamo rimasti delusi dalla sconfitta in coppa e anche oggi. Era una gara difficile, sapevamo che potevamo farla nostra, abbiamo delle capacità. Purtroppo abbiamo sbagliato alcuni atteggiamenti e con la palla, andava gestita meglio. C’è da migliorare. Questa sconfitta deve lasciare qualcosa per continuare a crescere, dobbiamo imparare dagli sbagli».

RAPPORTO CON ADAMS – «Non c’è un motivo per cui segno solo di testa, l’importante è segnare. Adams è un grandissimo giocatore, sta trovando anche il gol. Per la squadra è importante, dà continuità anche al mister, dà più scelte in attacco».