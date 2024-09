Zappa Cagliari: «Risultato bugiardo, la fascia da capitano pesa, ma...»

Le parole di Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, dopo la sconfitta subita dai rossoblù in casa contro il Napoli

Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa nel post partita contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

GARA – «Risultato un po bugiardo, abbiamo fatto una buona partita fino al secondo e terzo gol che ci hanno tagliato le gambe. Il calcio è fatto di episodi, ci è mancato l’uno a uno e abbiamo preso il due a zero. Kvara l’ho marcato bene fino all’occasione del secondo gol dove dovevo stringere di più. Mina ha marcato bene Lukaku ma basta un’azione per prendere gol e noi purtroppo non siamo riusciti a capitalizzare per sfortuna o poca malizia»

IMMAGINE DI GARA – «Siamo tornati bene nel secondo tempo creando tanto, al 65esimo il loro secondo gol ha cambiato la partita. Dobbiamo prendere quanto di buono abbiamo fatto venerdì c’è l’Empoli e rialziamo la testa per portare punti a casa»

CALCI PIAZZATI ED EMPOLI – «I calci piazzati? La gara era finita ed è calata l’attenzione ma dobbiamo migliorare perché è il terzo gol che prendiamo cosi. Venerdi abbiamo la quarta in casa su cinque, cerchiamo di portare a casa il risultato»

CAPITANO E NUOVO RUOLO – «La fascia da capitano pesa è una responsabilità grossa ma è un onore. E’ il quinto anno al Cagliari e so cosa rappresenta. Mi trovo bene da terzo di difesa, questo è il mio vero ruolo e ci credo al 100%, come mi dice il mister».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU CAGLIARINEWS24.COM