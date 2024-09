Zappacosta AVVISA: «Abbiamo sbagliato in quell’aspetto. Nuovi acquisti? Ecco la SITUAZIONE dell’Atalanta»

Le DICHIARAZIONI di Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, dopo la sconfitta casalinga contro il Como

In conferenza stampa, l’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta, ha rilasciato qualche dichiarazione ancora sulla sconfitta contro il Como.

«Secondo me al di là del secondo tempo, loro erano più pimpanti e molto più pronti di noi, abbiamo concesso diverse occasioni: ci siamo presentati non all’altezza. Atleticamente la squadra corre, ma è tutta una questione di mentalità. La squadra ha dimostrato negli anni passati di saper reagire in questa situazione, dobbiamo cercare di migliorare e imparare. Quando non sei pronto mentalmente ne risenti fisicamente, e la fase difensiva riguarda un po’ tutti perché è un vero effetto domino. Cerco sempre di riadattarmi anche quando gioco a sinistra. Secondo me siamo un bellissimo gruppo, i ragazzi hanno portato tanta energia, ma serve tempo: le annate passate sono evidenti a tutti. Ieri il campo era impraticabile, era impossibile giocare.»