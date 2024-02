Zappacosta: «Tanti ricordi al Genoa, ma contento che l’Atalanta abbia vinto»

Le parole di Davide Zappacosta tra la vittoria della sua Atalanta contro il Genoa: autore del classico goal dell’ex ieri sera

«Per noi era una partita molto importante. Uno stadio che spingeva tanto, ma era importante vincere. Siamo in un periodo di forma eccezionale e vogliamo continuare così. La partita è stata molto combattuta: abbiamo retto e potevamo anche chiuderla, ma la cosa buona è che siamo riusciti a vincere. La mia non esultanza? Sono passati tanti anni e ho un bel ricordo di quel periodo. Porto molto rispetto per il Genoa e per la gente».