Zarate annuncia l’addio al calcio: «Si conclude la tappa più bella della mia vita. Mi licenzio da giocatore ma non saluterò mai il calcio» – FOTO

Zarate, l’ex Inter, Lazio e Fiorentina annuncia l’addio al calcio: «Si conclude la tappa più bella della mia vita» – FOTO

All’età di 37 anni l’ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina, Mauro Zarate annuncia il suo addio al calcio. Lo fa attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram, in cui ha descritto come il “viaggio più bello della sua vita” sia ormai giunto alla fine.

LA LETTERA DI ZARATE – «LA STRADA PIÙ BELLA DELLA MIA VITA STA PER FINE!!

Quanto è difficile scrivere queste righe, con il cuore in mano e avere i ricordi così vivi.

Si conclude una tappa, nel mio caso si conclude la tappa più bella della mia vita, perché da quando sono nato, ho vissuto e respirato calcio.

Lo sport che mi ha insegnato disciplina dedizione e sacrificio, sport che da quando ho ragione vivo con tanto amore e passione.



Tutto quello che ho imparato nella vita è sempre stato con una palla accanto a me

È impossibile non emozionarmi nel ricordare ogni passo della mia carriera, porterò sempre nel mio cuore ogni club e ogni città in cui mi è toccato passare

Grazie ai miei vecchi che tutto ciò che sono, è grazie a loro, ad ogni corpo tecnico, compagni, tanti già amici, dirigenza e tutti quelli con cui ho dovuto giocare e condividere questo sport che è il più bello del mondo.

Oggi dico addio a questa professione così bella per iniziare un’altra nuova.

Mi licenzio da giocatore ma non saluterò mai il calcio.

Mi mancherai tanto amica ⚽

Grazie a tutti…».