Zazzaroni contro Lotito e De Laurentiis: «Non si può più parlare»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sui comportamenti di Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato dei recenti comportamenti dei presidenti di Napoli e Lazio.

PAROLE- «Da lunedì scorso so di poter scrivere e parlare soltanto di Zirkzee e Ferguson, Urbanski e Fenucci: non che la cosa mi dispiaccia, tutt’altro, ho però il fondato so- spetto che a quelli che… il calcio italiano sia scesa la catena. Giorni fa Claudio Lotito ci ha definiti “il Corriere di Trigoria”, ritenendoci filoromanisti e – aggiungo – sbagliando anche il foglio, dal momento che l’articolo a lui sgradito e che probabilmente non aveva letto era stato pubblicato da un altro Corriere, quello della Sera. Non abbiamo replicato considerandola una delle sempre più numerose battute infelici del senatore.

Poi è stata la volta di De Laurentiis: fresco di successo sulla Juve, con il linguaggio colorito che gli è proprio il presidente del Napoli ha trovato il modo di vietare ai suoi di parlare con Dazn, la piattaforma che versa centinaia di milioni per i diritti (silente la Lega). E due giorni fa lo stesso De Laurentiis ha democraticamente strappato Politano a Ugolini di Sky colpevole, secondo lui, di essere laziale. Una passione imperdonabile, immagino. “Puoi parlare solo con Gianluca Di Marzio” ha spiegato al giocatore, in onore dell’inimitabile padre Gianni che il Napoli ha allenato».

