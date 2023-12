Zazzaroni: «L’incidenza di Gatti sul momento della Juve fa dimenticare alcune sue manchevolezze»

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha parlato al Corriere dello Sport della prestazione di Federico Gatti in Juventus-Napoli

PAROLE – «L’incidenza di Gatti sul momento e sulla classifica della squadra è notevolissima e fa dimenticare alcune sue manchevolezze. Tanti continuano a storcere il naso di fronte al gioco mostrato da questa Juve: rispetto tutte le opinioni – pur condividendone poche – perché penso che in un calcio che continua a parlare di milioni mancanti, debiti, fatturati e valuta titoli, zone Champions, passaggi del turno o esclusioni dalle coppe col solo metro del denaro, la missione di Allegri non possa essere che questa: ottenere il massimo col materiale di cui dispone. Non importa come».