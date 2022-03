Zeman: «Derby? Favorita la Lazio. Insigne si pentirà della scelta»

Zdenel Zeman, allenatore del Foggia, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport analizzando il derby tra Roma e Lazio

DERBY – «La Lazio è favorita. Ma nel derby spesso le gerarchie non vengono rispettate e la squadra più forte o più in forma non vince. Sarri ha già dato un’identità di gioco alla Lazio. Mourinho ha deluso finora le aspettative. Non sul piano dialettico, ma nella qualità del calcio che esprime. La Roma ancora non si capisce cosa voglia fare».

IMMOBILE-INSIGNE – «Immobile resta il migliore in assoluto e in Nazionale non rende solo per una questione tattica. Insigne mi dispiace andrà via e sul piano sportivo se ne pentirà».

ITALIA – «Se non dovesse qualificarsi sarebbe un dramma e secondo me è sbagliato che Verratti non giochi regista».

FUTURO – «Andrò dove mi faranno allenare»

GUERRA – «Putin ha perso la testa e spero la finisca presto. Quando andai via di casa io era Guerra Fredda ora è quella vera e sta facendo piangere l’Ucraina».