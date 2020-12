Zhang: «Stagione anomala ma il nostro obiettivo non cambia: dare tutto per il bene dell’Inter»

Steven Zhang ha rilasciato alcune dichiarazioni dalla Cina dopo l’eliminazione dall’Europa da parte dell’Inter

Sono arrivate alcune brevi dichiarazioni da parte di Steven Zhang, presidente dell’Inter, l’indomani dell’eliminazione dei nerazzurri dall’Europa. Queste le parole del numero uno del club riportate dal Corriere della Sera.

«Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala. Insieme abbiamo deciso di affrontarle con coraggio e determinazione. Il nostro obiettivo non cambia, lottare e dare tutto per il bene dell’Inter. Insieme».