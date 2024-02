Zielinski Inter, il centrocampista ha svolto le visite mediche

Zielinski Inter, il centrocampista del Napoli ha svolto le visite mediche con la squadra nerazzurra. Ecco le ultime notizie

Altra grossa novità in casa Inter per quanto concerne il calciomercato nerazzurro. Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro, Piotr Zielinski avrebbe svolto in gran segreto le visite mediche con i nerazzurri.

Ora manca soltanto la firma, e il calciatore e centrocampista del Napoli diventerà a tutti gli effetti un giocatore dell’Inter.