Zirkzee Juve, Bruno Fernandes difende l’attaccante: «Crediamo in lui, ha bisogno di tempo per adattarsi ma ha qualità»

Zirkzee Juve, il compagno di squadra Bruno Fernandes difende l’attaccante ex Bologna accostato ai bianconeri: le parole

Bruno Fernandes ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita pareggiata dal Manchester United contro il Liverpool difendendo anche Joshua Zirkzee, attaccante accostato al mercato Juve. Ecco le parole riportate da Fabrizio Romano.

PAROLE – «Crediamo in Zirkzee. Ha bisogno di tempo per adattarsi ma ha sicuramente qualità. Quello che è successo contro il Newcastle? Preferirei essere me stesso in questa posizione contro il Newcastle e non vedere uno dei miei compagni di squadra in quella posizione. Ero sugli spalti e non avevo mai visto una cosa del genere, e la cosa mi frustra e mi infastidisce molto perché è un giocatore che dà sempre il massimo».