Zirkzee Manchester United, il trasferimento è ORA UFFICIALE: il COMUNICATO del club inglese e tutti i dettagli

Joshua Zirkzee è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Come riportato da una nota ufficiale del club inglese l’olandese giocherà ad Old Trafford. La sua esperienza a Bologna, dunque, è giunta al termine: di seguito il comunicato del club inglese, che ha pagato la clausola da 40 milioni di euro.

IL COMUNICATO – «Il Manchester United è lieto di confermare che Joshua Zirkzee si è unito al club. L’attaccante olandese ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Zirkzee, Giocatore dell’Anno Under 23 della Serie A 2023/24, è stato il capocannoniere del Bologna FC la scorsa stagione, aiutando la sua squadra a qualificarsi per la UEFA Champions League. Il 23enne nazionale olandese ha vinto in precedenza sei trofei durante la sua permanenza al Bayern Monaco».