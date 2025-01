Zirkzee, pronto il ritorno in Italia per giocare con quella squadra. Rottura totale con il Manchester United

Zirkzee, ritorno in Italia possibile per rinforzare l’attacco: è rottura tra l’olandese e lo United. Ma c’è un’alternativa: svelata la situazione

Sulle pagine di Tuttosport si parla di calciomercato Juve in ottica attacco. Qui l’obiettivo principale, e più facile da raggiungere, è sempre Joshua Zirkzee. L’olandese è in rotta con il Manchester United e un tentativo verrà fatto.

Occhio però sempre alle alternative. In cima alla lista dei piani B (ma non troppo) c’è Randal Kolo Muani, anche lui in rotta con il suo attuale club. Sul francese è però forte la concorrenza del Milan.