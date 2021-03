Zoff: «Inter, grande stagione. Ma la Juventus può riemergere»

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha parlato del campionato del club bianconero. Le sue parole sulla stagione

Dino Zoff ha parlato ai microfoni di Radio Sei del campionato di Serie A e del ruolo della Juve.

«È un campionato strano ma era nella logica vista la pandemia. L’Inter sta senza dubbio facendo una grande stagione e ha tutte le potenzialità per farla. La Juventus ha avuto qualche passaggio non straordinario, poi ha cambiato tanto con tanti giovani interessanti. Ha tutti i presupposti per riemergere anche se fin qui ha fatto delle partite non da Juventus. La sfida del prossimo weekend? Mi aspetto una buona gara. La Juve ha qualità, la Lazio se recupera un po’ di forma se la può giocare. Per chi tifo? In genere non faccio il tifo. A me piace il calcio combattuto».