Zortea Cagliari: «Per adattarmi al ruolo che mi chiede Nicola ho studiato Gareth Bale»

Nadir Zortea, esterno del Cagliari, si racconta a Cronache di Spogliatoio: «Ogni giorno cerco di migliorarmi anche solo dell’1%»

Nadir Zortea ha parlato a le Cronache di Spogliatoio del suo momento di forma nel Cagliari di Davide Nicola e il ruolo in cui lo ha inserito il tecnico rossoblù. Di seguito le sue parole.

RUOLO – «Inizialmente ho dovuto accettare questo nuovo ruolo al Cagliari, e vi assicuro che cambia tanto. Poi però ho capito che poteva essere un’opportunità e ho studiato tanto Gareth Bale, uno che ha avuto un percorso simile al mio e che è diventato un campione. Sto cercando di migliorare sempre di più nella postura del corpo, per non farmi trovare spalle alla porta e nella lettura degli spazi da attaccare».

RISULTATI – «Chi non mi conosce può pensare che queste prestazioni siano frutto del caso. Io però so quanto lavoro c’è dietro. Ogni giorno cerco di migliorarmi anche solo dell’1%, perché poi farà la differenza. E i risultati stanno arrivando».

LASCIARE IL SEGNO – «Qualche anno fa ho cambiato la percezione del mio tempo libero. Mi sono lasciato ispirare dai libri di persone di successo e ho capito che volevo essere come loro. Per riuscirci, ho iniziato a lavorare molto più degli altri».

CAGLIARI – «Quest’anno c’è un legame speciale tra squadra e staff che non avevo mai provato prima. Il mister è unico, fa sentire tutti importanti e tiene tutti sul pezzo. È una persona che stimo tanto e che mi aiuta a livello mentale».

THEO HERNANDEZ – «Non vedevo l’ora di affrontarlo! È uno dei migliori al mondo nel suo ruolo e volevo misurarmi con lui. Amo queste sfide, sono quelle che ti fanno migliorare davvero».

ATALANTA – «Non ho mai trovato continuità e mi sentivo messo da parte. In quel periodo mi sono allenato spesso da solo e ho dovuto affrontare i ‘demoni’ che arrivano quando non giochi per tanto tempo».

NAZIONALE – «Voglio arrivare ad essere uno dei migliori nel mio ruolo e quest’anno voglio guadagnarmi la Nazionale. Il mio obiettivo principale, però, è la salvezza con il Cagliari. Ci tengo davvero tanto».