Zortea: «Non abbiamo subito il loro gol, eravamo fiduciosi; oggi il fattore campo non si è sentito, sembrava di essere in casa»

Nadir Zortea, esterno del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro il Monza sul successo dei rossoblu (decisivo per la salvezza). Le parole a DAZN.

LA PARTITA – «Dal campo non ho mai avuto la sensazione che la squadra avesse accusato il gol subito Abbiamo fatto la giusta partita per rimontarla. Eravamo fiduciosi e lo abbiamo dimostrato anche dopo lo svantaggio. Siamo stati pazienti e bravi e alla fine abbiamo retto bene».

IL GOL – «Se ho copiato Viola sul gol? Lui ne fa a volontà in settimana, quindi diciamo che non è che l’abbia proprio copiato, però ho provato comunque a calciare, ogni tanto la provo ed è andata bene per me, siamo felici».

IL PUBBLICO – «Incredibile, quando sono entrato in campo ho pensato che fossimo in casa. Siamo sempre super contenti del nostro pubblico, in casa ci danno sempre una marcia in più e anche oggi in trasferta l’hanno dimostrato».