4 novembre 2018, Zapata segna il suo 1° goal con l’Atalanta (inizio di un ciclo Duvan-stante)

Esattamente il 4 novembre 2018 Duvan Zapata sigla la sua prima rete in campionato con la maglia dell’Atalanta. Il resto è storia

Dopo Cristiano Doni è il miglior marcatore della storia dell’Atalanta. Basta questo per descrivere il ciclo di Duvan Zapata da quando indossa i colori nerazzuri: un percorso dove il colombiano ha sempre messo il timbro, dai 23 goal siglati nella stagione 2018/2019 fino alle cavalcate in Champions League. Oggi, 4 novembre, esattamente quattro anni fa, il numero 91 atalantino siglò la sua prima rete con l’Atalanta.

Inizio in salita per l’Atalanta dopo la batosta di Copenaghen, ma comunque i nerazzurri di Gasperini sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva contro il Bologna. Mbaye porta in vantaggio i rossoblu, ma la Dea ribalta prima con Gianluca Mancini e poi Duvan Zapata sigla la sua prima rete orobica: portando i bergamaschi al successo.