A Madrid in ospedale i bambini indossano le maglie dei campioni

Un ospedale pediatrico spagnolo utilizza maglie da calcio della Liga al posto dei camici per i piccoli. E’ il progetto «Las batas mas»

A volte curare non basta. Ci vuole anche un sorriso o un tocco di originalità soprattutto quando si ha a che fare con piccoli pazienti. L’idea è tanto semplice quanto geniale, sviluppata dal mensile spagnolo Panenka in collaborazione con alcune strutture ospedaliere spagnole.

Indumenti a immagine e somiglianza delle maglie da calcio delle stelle della Liga spagnola, da indossare al posto degli anonimi camici verdi, per la gioia dei bimbi ricoverati che sfoggeranno i colori della propria squadra del cuore, con i nomi di Messi, Griezmann, Suarez o Ramos. L’importante è vederli sorridere, per informazioni: lasbatasmasfuertes.com, un progetto da esportare anche in Italia.