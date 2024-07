Abbonamenti Atalanta, ecco tutte le INFORMAZIONI sulla stagione 2024/2025. Date, orari e prezzi

Tramite il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha voluto comunicare le informazioni per quanto concerne la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025.

IL COMUNICATO

Ci vediamo a casa! Ci vediamo al Gewiss Stadium!

A metà settembre l’Atalanta farà il suo debutto stagionale casalingo ufficiale e per l’occasione il Gewiss Stadium sarà completamente rinnovato e pronto ad ospitare i tifosi nerazzurri che ritorneranno così “a casa” per iniziare insieme una nuova stagione!

Nel tardo pomeriggio d el prossimo martedì saranno online tutte le informazioni utili per abbonarsi, a partire da sabato 20 luglio, al campionato dei nerazzurri.

Sotto la mappa aggiornata del Gewiss Stadium con la denominazione di tutti i settori.

Ecco alcune prime informazioni utili.

La Campagna Abbonamenti alla Serie A Enilive 2024/25 dell’Atalanta si dividerà in due momenti:

PRELAZIONE VENDITA LIBERA

PRELAZIONE

La PRELAZIONE sarà esercitabile da tutti gli abbonati con Dea Card e da tutti i possessori di abbonamento tradizionale (ex voucher ovvero abbonamenti svincolati dalla Dea Card).

La PRELAZIONE si dividerà in due fasi:

PRELAZIONE ABBONATI CURVA SUD e DISTINTI SUD 2022/23 dalle 10 del 20 luglio alle 20 del 22 luglio (compresi) con scelta libera del posto in Curva Sud Morosini e Tribuna Ovest. PRELAZIONE ABBONATI 2023/24 dalle 10 del 24 luglio alle 20 del 1° agosto (compresi) con conferma del posto o cambio settore/posto con scelta libera tra quelli eventualmente disponibili.

IMPORTANTE

Gli abbonati al campionato di Serie A 2022/23 dell’Atalanta nei SOLI settori Curva Sud Morosini e Distinti Sud che nella stagione 2023/24 hanno rinnovato il loro abbonamento spostandosi nei settori disponibili (Curva Nord Pisani, Tribuna Rinascimento, Tribuna Centrale, Tribuna d’Onore) potranno scegliere di rinnovare:

durante la prima fase di prelazione, selezionando un posto nei nuovi settori Curva Sud Morosini e Tribuna Ovest; durante la seconda fase di prelazione, mantenendo il posto occupato (e riservato in prelazione) nella stagione 2023/24 o selezionando un nuovo settore/posto tra quelli eventualmente disponibili alla vendita.

PERIODI DI CHIUSURA PER FERMO TECNICO: 23 luglio e 2 agosto

VENDITA LIBERA

Sarà possibile abbonarsi in VENDITA LIBERA dalle 10 del 3 agosto alle 20 del 18 agosto (compresi), salvo chiusura anticipata per esaurimento dei posti disponibili in abbonamento.