Abodi su Mancini: «Maleducazione passata per goliardia»

Le parole di Andrea Abodi, Ministro dello Sport nei confronti di Gianluca Mancini dopo il gesto fatto nel derby

Andrea Abodi, Ministro dello Sport e dei Giovani, ha parlato all’incontro Misure e opportunità a supporto dello sport, ha voluto parlare di Roma Lazio: e del caso Mancini.

«Il Giudice sportivo si è espresso sulla base della normativa esistente. Credo che si debba contrastare, in maniera sempre più significativa, la maleducazione e la mancanza di rispetto che arriva fino alla forma estrema dei cori, anche razzisti. La maleducazione spesso viene declassata in goliardia ma per me rimane un fattore importante e vale indipendentemente dal colore delle maglie. Serve perentorietà ed è una partita che dobbiamo giocare con una sola maglia, quella del decoro di tutti».