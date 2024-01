Abodi sul Ferraris: «Progettualità latente sulla ristrutturazione»

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato al Secolo XIX del Ferraris e della possibile ristrutturazione

Andrea Abodi, ministro dello Sport, ha parlato al Secolo XIX del Ferraris e della possibile ristrutturazione. Le sue dichiarazioni:

GENOVA PER EURO 2032 – «A Genova ho seguito le fasi del progetto grazie alle mie precedenti esperienze di presidente della Lega di B e del credito sportivo. Pensando a Genova oggi utilizzerei il termine di progettualità latente. Nel senso che la volontà di ristrutturare il Ferraris è presente nei ragionamenti dell’amministrazione ma intermittente nella volontà e nella visione dei club che, per ragioni diverse, non sono riusciti a concentrarsi su un elemento che non può essere di secondaria importanza».

RINNOVO DEL FERRARIS – «Ho sempre riscontrato da parte dell’amministrazione una costante disponibilità. Mi auguro che questa predisposizione, che non sempre si trova, consenta alle due proprietà di far rientrare tra le priorità oltre i risultati anche la ristrutturazione dello stadio: un impianto nuovo rappresenta una prospettiva di crescita non solo dei ricavi ma del progetto sportivo nel suo complesso».

