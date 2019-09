ACERBI: «Dobbiamo vincere sempre, non solo quando abbiamo le spalle al muro» – VIDEO

Francesco Acerbi ha parlato in zona mista dopo la bella vittoria della Lazio contro il Genoa. Ecco le sue parole

Bella vittoria della Lazio contro il Genoa all’Olimpico. I biancocelesti si sono imposti per 4-0 con le reti di Milinkovic-Savic, Radu, Caicedo e Immobile. In zona mista si è presentato Francesco Acerbi che ha analizzato così il successo.

«Dobbiamo vincere sempre non solo quando abbiamo le spalle al muro come oggi. Per quanto riguarda il gruppo siamo una grande famiglia e non ci sono problemi».