L’ad del Monaco spiega: «Ecco perchè è saltato il trasferimento di Andrè Silva»

L’amministratore delegato del Monaco, Oleg Petrov, ha chiuso alla possibilità di una nuova trattativa per Andrè Silva

Doccia gelata per il Milan. Sembra definitivamente sfumata la trattativa con il Monaco per il trasferimento di Andrè Silva nel Principato. Almeno secondo quanto afferma Oleg Petrov ceo del club ai microfoni di AFP.

ANDRÈ SILVA – «Il trasferimento di André Silva è saltato a causa di disaccordi economici tra i club, non a causa di un infortunio. Attualmente non c’è nessuna trattativa, stiamo esaminando altre opzioni. Cerchiamo un altro attaccante, spalla di Falcao in un 4-4-2. Poi cerchiamo un difensore centrale, un centrocampista e un’ala. Falcao? Tanti club sono interessati a lui, non solo il Galatasaray. Vogliamo che rimanga, a meno che arrivino offerte eccezionali»