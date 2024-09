Lele Adani: «Nel 2001 portai la COPPA ITALIA a casa mia e la usai come GIOCO EROTICO con una ragazza»

Il racconto ‘piccante’ di Lele Adani sulla Coppa Italia vinta con la Fiorentina: «L’ho usata come gioco erotico con una ragazza»

Lele Adani ha rivelato un particolarissimo retroscena sulla vittoria della Coppa Italia nel 2001 con la Fiorentina, arrivata in un doppio confronto con il Parma e grazie al gol di Vanoli all’andata. Di seguito le sue parole a Viva El Futbol.

«Recentemente ho rilasciato un’intervista in cui parlo della Coppa Italia che ho vinto con la Fiorentina, l’ultima del 2001. Pareggiammo 1 a 1 al ritorno con gol di Nuno Gomes, ma all’andata avevamo vinto 0 a 1 espugnando il Tardini con gol di testa di Paolo Vanoli. Io, Paolo, ti ringrazio, perché il differenziale l’hai messo te per portare a casa il trofeo. La sera in cui vincemmo portammo la coppa con noi a cena in un bel ristorante di Firenze, festeggiammo con amici e parenti. C’era un entusiasmo mai visto, i tifosi festeggiarono come se fosse una Champions League.

Dopo la cena, verso le 2 o le 3, quella coppa sparì, non si trovava più. Ebbene, tornò nello spogliatoio il pomeriggio dopo alla ripresa degli allenamenti. Questo perché la notte venne a casa mia e fu testimone di una notte di fuoco con una ragazza. Io la rubai, la portai via dalla cena e rimase tra me e questa ragazza, fu strumento di giochi erotici con lei. Poi, il giorno dopo, pulita bene come si doveva, l’ho riportata lucida e splendente nello spogliatoio del Franchi. Insomma, Paolo (Vanoli, n.d.r.), grazie, lo devo a te con il tuo gol all’andata».