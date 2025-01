Adani: sicuro «L’Inter non ha difetti, ma se dovesse perdere lo scudetto…»

Le parole di Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, sulla stagione dell’Inter di Inzaghi in Serie A. Tutti i dettagli in merito

Lele Adani ha parlato a Viva el Futbol della stagione dell’Inter in Serie A.

PAROLE – «Quando io parlo dell’Inter, ho lo stesso approccio di quello che avevo con la Juve del ciclo Allegri-Conte. Non do per scontato niente, ma è l’Inter che eventualmente perde il campionato. La mia non è un’investitura eccessiva per poi criticarla, quello non mi interessa. E’ normale che la più forte abbia più oneri che onori, noi quando analizziamo cerchiamo i dettagli come la crescita l’Europa e una certa espressione di calcio. Io vedo pochi difetti nell’Inter, si sta confermando come la squadra più forte. Ma se non dovesse dimostrarlo, occhio al Napoli ma anche all’Atalanta che non morirà».