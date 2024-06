ADARABIOYO sceglie il CHELSEA invece del MILAN. A pesare è stata la presenza di un UOMO che in Inghilterra è stimato tantissimo

Adarabioyo ha scelto il Chelsea invece del Milan. Una trattativa dove nel mezzo c’è stata una vera e propria influenza

Tosin Adarabioyo farà le visite mediche con il Chelsea la prossima settimana prima di firmare un contratto a lungo termine. Fuma così in maniera definitiva la possibilità per il Milan di mettere sotto contratto il centrale in scadenza di contratto con il Fulham.

Un fattore importante per la scelta di puntare su un club che, a differenza dei rossoneri, non farà la Champions League, può essere anche la presenza di Maresca sulla panchina del Blues: il tecnico italiano gode di molti estimatori in Inghilterra.