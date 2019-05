Addio Allegri, ecco come i tifosi della Juve hanno reagito alla notizia: i pareri raccolti per le strade di Milano

In un senso o nell’altro, per carità, ma la notizia dell’addio di Massimiliano Allegri alla panchina della Juve proprio non può lasciare indifferenti. Anche e soprattutto i tifosi della Vecchia Signora, naturalmente.

Come racconta questo video, che passa in rassegna una carrellata di commenti a caldo poche ore dopo il comunicato stampa ufficiale della società bianconera. In attesa che, nella conferenza stampa prevista per oggi alle 14, venga fatta chiarezza sui temi che hanno portato infine alla separazione. Di una coppia – è bene ricordarlo – tra le più vincenti di sempre nel calcio italiano.