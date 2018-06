L’agente di Pjaca smentisce: «Mai data disponibilità alla Fiorentina»

Dopo la notizia di un trasferimento immediato di Marko Pjaca alla Fiorentina, l’agente del croato getta acqua sul fuoco

Marko Pjaca alla Fiorentina? Forse. Dopo le notizie circolate nelle ultime ore riguardo il trasferimento immediato dell’esterno croato alla Fiorentina, l’agente del giocatore bianconero ci tiene a fare chiarezza e butta acqua sul fuoco: «Non esiste nessuna trattativa e il mio assistito non ha mai dato la propria disponibilità a trasferirsi a Firenze. Quest’affare è un’invenzione assoluta. Ribadisco, Pjaca vuole giocarsi le sue chance in bianconero».

Rientrato dal prestito allo Schalke, prima di tuffarsi nella nuova avventura con la Juventus avrà un Mondiale con la Croazia dove cercherà di metttersi in luce e magari cercare di conquistare i dirigenti juventini, che al momento utilizzerebbero il croato come merce di scambio per arrivare a obiettivi di mercato, come Chiesa.