L’agente di Dragusin: «Domani parlerò con il Genoa e vedrò se la società ha avuto contatti con qualcuno»

Florin Manea, agente del difensore del Genoa Radu Dragusin, ha parlato del futuro del suo assistito ai microfoni di CalcioNapoli24Tv.

PAROLE – «Domani parlerò con il Genoa e vedrò se la società ha avuto contatti con qualcuno. Io al momento non ho parlato di un suo trasferimento con nessuno. So che ci sono degli interessamenti per il calciatore, ma ufficialmente nessuno mi ha parlato di un’offerta per Radu. Vedremo domani cosa mi dice il Genoa».