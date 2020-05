Agente Emerson Palmieri: «Ritorno in Italia? Solo Dio può dirlo»

Juve e Inter in pressing su Emerson Palmieri del Chelsea: le parole dell’agente del laterale italobrasiliano

Interpellato da tuttojuve.com, l’agente di Emerson Palmieri, Fernando Garcia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al futuro del suo assistito, attualmente in forza al Chelsea di Lampard.

«Emerson è molto felice al Chelsea, si trova bene con i suoi compagni e il suo allenatore. Ad oggi non ho avuto contatti con nessun club. Gioca in uno dei più grandi campionati al mondo. L’unico che può dire se tornerà in Italia è Dio, solo lui sa se Emerson tornerà a giocare o meno in Italia».