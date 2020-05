Agente Hysaj: «Accordo con la Roma? Vi dico come stanno le cose»

Mario Giuffredi, procuratore fra gli altri di Elseid Hysaj, ha parlato del futuro del terzino del Napoli

Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli, è finito nel mirino della Roma. Il giocatore piace ai giallorossi e qualcuno ha parlato di accordo già raggiunto con i giallorossi. Ospite di Radio Punto Nuovo Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito.

«Doveva andare via in estate ma la trattativa per la cessione saltò ed è rimasto a Napoli per questo. Al momento non sono ancora arrivate offerte. Se andrà sicuramente alla Roma? Sono tutte cavolate».