Il procuratore di Jorginho, Joao Santos, ha parlato del futuro del centrocampista del Chelsea, finito nel mirino della Juve

Joao Santos, procuratore di Jorginho, ha fatto il punto della situazione sul suo assistito. Il centrocampista del Chelsea piace a numerosi club, in particolare alla Juventus. Ecco le dichiarazioni dell’agente ai microfoni di 90min.com.

INTERESSE JUVE – «Al momento non ho parlato con nessuno della Juventus. Conosco molto bene sia Fabio Paratici che Cherubini con cui ho un ottimo rapporto, ma ad oggi non mi hanno chiesto il calciatore. Sappiamo tutti quanto Sarri lo stimi, ma non posso dire se rientri nel progetto tecnico della Juventus perché, non so quali siano i loro piani per la prossima stagione».

LE OFFERTE – «Ho ricevuto offerte ufficiali da parte di 2 top club. Non posso dire il nome per rispetto del Chelsea, perché al momento non siamo autorizzati a trattare e come detto prima c’è la volontà di proseguire insieme. Però è normale che un giocatore del suo calibro possa suscitare l’interesse di altri club. L’unica cosa che posso dire al momento è che sono 2 club tra i primi otto in Europa. Anche perché non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi e solo i club più importanti d’Europa possono permetterselo».